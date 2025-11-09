Projection – rencontre : « Four Winters » de Julia Mintz Mémorial de la Shoah Paris

Projection – rencontre : « Four Winters » de Julia Mintz Mémorial de la Shoah Paris dimanche 9 novembre 2025.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 25 000 partisans juifs ont pris les armes contre les nazis et leurs alliés, opérant depuis les forêts d’Europe de l’Est, d’Ukraine et de Biélorussie. Dans Four Winters, les derniers survivants témoignent de leur engagement, brisant le mythe de la passivité juive et révélant une histoire méconnue, marquée par le courage, la résistance et la résilience.

États-Unis, documentaire, 90 min, New Moon Films, 2022.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 14h30 à 17h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org