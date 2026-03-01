Projection-rencontre Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières

Salle des Fêtes Larzicourt Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

A 18h30: La LPO Champagne Ardenne organise une projection du film Jungle d’eau douce sur le thème de la vie dans les plans d’eau. Gratuit. Sur réservation.Tout public

La LPO Champagne Ardenne organise une projection du film Jungle d’eau douce sur le thème de la vie dans les plans d’eau, dans le cadre de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale de Larzicourt et dans le cadre des 20 ans du décret qui a permis aux régions de classer des réserves régionales.

Créé à l’origine pour extraire du gravier, puis abandonné, un plan d’eau est devenu le théâtre d’un véritable miracle écologique. A l’insu des hommes, c’est tout un biotope qui y renaît et forme un véritable refuge pour des espèces rares et menacées.

Sur une année nous observons la vie des poissons et des mammifères qui peuplent ce point d’eau et ses alentours. Des images tournées près de chez nous, mais si saisissantes qu’elles semblent tout droit venues d’Amazonie.

Vous pourrez échanger avec Serge Dumont, réalisateur du film qui sera présent.Gratuit. Sur réservation. .

Salle des Fêtes Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : Projection-rencontre Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières

At 6:30pm: LPO Champagne Ardenne organizes a screening of the film Jungle d’eau douce on the theme of life in bodies of water. Free admission. Reservations required.

L’événement Projection-rencontre Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières Larzicourt a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne