Projection – rencontre : « La Dernière Lettre » de Frederick Wiseman Mémorial de la Shoah Paris jeudi 25 septembre 2025.

La Dernière Lettre est une adaptation cinématographique elle-même issue de l’adaptation au théâtre, par Frederick Wiseman, du 17e chapitre de Vie et Destin de Vassili Grossman. Juillet 1941 : médecin juive à Berditchev en Ukraine, Anna Semionova s’adresse à son fils à la veille de la liquidation du ghetto de la ville. La mise en scène à la fois expressive et minimaliste du cinéaste constitue un écrin pour ce texte bouleversant interprété par la comédienne Catherin Samie, et invite à réfléchir aux relations entre littérature, théâtre et cinéma.

En présence du réalisateur, de Luba Jurgenson, professeure en littératures et civilisations d’Europe orientale, balkanique et médiane à Sorbonne Université, traductrice de Vassili Grossman, et Catherine Samie, comédienne.

En conversation avec Arnaud Sauli, réalisateur.

France, fiction, 61 min, Idéale Audience, Zipporah Films, Arte France cinéma, 2001.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial