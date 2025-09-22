PROJECTION RENCONTRE LA MADRUGADA AVEEC MANDY LEROUGE Gatuzières

PROJECTION RENCONTRE LA MADRUGADA AVEEC MANDY LEROUGE Gatuzières mercredi 15 avril 2026.

PROJECTION RENCONTRE LA MADRUGADA AVEEC MANDY LEROUGE

Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Projection du moyen-métrage musical La Madrugada avec l’artiste Mandy Lerouge.

Un court-métrage qui célèbre les inspirations croisées du folklore argentin.

Ce moyen-métrage musical transporte le spectateur dans les paysages naturels des Hautes Alpes, en écho à la Cordillère des Andes et aux paysages argentins, célébrant les inspirations croisées du folklore argentin.

15 AVR 18:30 LES BRASSEURS DE LA JONTE GATUZIÈRES

Gratuit

Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec Détours du Monde .

Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Screening of the musical medium-length film La Madrugada with artist Mandy Lerouge.

A short film celebrating the cross-fertilizing inspirations of Argentine folklore.

This medium-length musical film transports viewers to the natural landscapes of the Hautes Alpes, echoing the Andes Mountains and Argentine landscapes, celebrating the cross-fertilizing inspirations of Argentine folklore.

German :

Vorführung des musikalischen Mittelfilms La Madrugada mit der Künstlerin Mandy Lerouge.

Ein Kurzfilm, der die sich überschneidenden Inspirationen der argentinischen Folklore feiert.

Dieser musikalische Mittelfilm entführt den Zuschauer in die Naturlandschaften der Hautes Alpes, als Echo auf die Anden und die argentinischen Landschaften, und feiert die sich überschneidenden Inspirationen der argentinischen Folklore.

Italiano :

Proiezione del mediometraggio musicale La Madrugada con l’artista Mandy Lerouge.

Un cortometraggio che celebra la fecondazione incrociata del folklore argentino.

Questo mediometraggio musicale accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso i paesaggi naturali delle Hautes Alpes, riecheggiando la Cordigliera delle Ande e i paesaggi argentini e celebrando la fecondazione incrociata del folklore argentino.

Espanol :

Proyección del mediometraje musical La Madrugada con la artista Mandy Lerouge.

Un cortometraje que celebra el mestizaje del folclore argentino.

Este mediometraje musical propone un viaje a través de los paisajes naturales de los Altos Alpes, con ecos de la Cordillera de los Andes y de los paisajes argentinos, y celebra el mestizaje del folclore argentino.

