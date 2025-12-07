Projection – rencontre : « La Petite Prairie aux bouleaux » de Marceline Loridan-Ivens Mémorial de la Shoah Paris

Projection – rencontre : « La Petite Prairie aux bouleaux » de Marceline Loridan-Ivens Mémorial de la Shoah Paris dimanche 7 décembre 2025.

Myriam, installée à New York depuis près de cinquante ans, revient en Europe à l’occasion de la commémoration annuelle des anciens déportés d’Auschwitz. Lors de la traditionnelle tombola, elle remporte par hasard un billet pour Cracovie. Un voyage qu’elle hésite d’abord à entreprendre, avant d’accepter, poussée par ses amies, de retourner pour la première fois sur les traces de son adolescence brisée.

Avec la soutien de la Fondation de la mémoire de la Shoah

France, Allemagne, Pologne, fiction, 90 min, Mascaret Films, Ciné Valse, Capi Films, P’Artisan Filmproduktion GmbH, Heritage Films, 2003.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 17h00 à 19h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

