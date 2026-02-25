Projection-Rencontre La Promesse de l’aidant Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Projection-Rencontre La Promesse de l’aidant

Centre Culturel Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Projection du film suivie d’une rencontre avec le réalisateur Edouard Carrion et une partie du casting.

1h30 · Comédie dramatique · 2022 · gratuit

Après une longue hospitalisation, Annie, une dame âgée, demande à retourner vivre chez elle … Antoine décide de tout gérer à la maison lorsqu’il apprend que sa femme est en perte d’autonomie à cause d’une maladie chronique.

En France, il y aurait entre 9 et 11 millions d’aidants ; parmi eux, certains s’investissent tellement auprès de leurs proches qu’ils finissent par se mettre en danger.

Le but du film est de faire prendre conscience aux aidants familiaux de la nécessité d’écouter leurs propres besoins et de se faire aider avant de s’épuiser.

Tournée à Saint-Malo en 2021, cette fiction se concentre sur deux couples. .

Centre Culturel Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 07 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Projection-Rencontre La Promesse de l’aidant Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme