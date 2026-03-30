Projection-Rencontre La vie moderne à Niort Villa Pérochon Niort

Projection-Rencontre La vie moderne à Niort

Villa Pérochon 64 Rue Paul François Proust Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La Villa Pérochon et le Moulin du Roc proposent, le 19 avril à 16h, la projection du film La Vie moderne de Raymond Depardon et Claudine Nougaret, œuvre poignante consacrée au monde paysan. Cette séance s’inscrit dans une vaste rétrospective dédiée au cinéaste‑photographe. À l’issue du film, Philippe Guionie échangera avec le public autour du travail de Depardon, offrant un moment privilégié pour approfondir son regard documentaire. .

Villa Pérochon 64 Rue Paul François Proust Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Projection-Rencontre La vie moderne à Niort

L’événement Projection-Rencontre La vie moderne à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin