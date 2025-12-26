Projection & rencontre Cinéma Le Penthièvre Lamballe-Armor

Projection & rencontre

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-22 20:30:00

En présence de l’actrice principale Nathalie Lebrun-Bailly et de la réalisatrice Corinne Espagno.

La rencontre, comme un tango , diffusé en Version Française Sous Titré Français.

Synopsis

Elle danse, voyage, fait la tournée des festivals de tango. Atteinte d’une déficience visuelle profonde, Nathalie montre à une cinéaste comment son corps est plus efficient que des yeux pour voir. La malvoyante guide la voyante et nous apprend à regarder d’une autre manière. Mais ce qu’elle cherche à nous faire voir n’est pas aussi argentin qu’il n’y paraît.

La projection du film sera suivie d’un échange. Nathalie présentera et dédicacera ensuite son livre De voir à percevoir . .

English :

