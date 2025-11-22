Projection rencontre

Le Faouët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 21:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre du Mois du Doc, l’association Avel ar C’hoat invite la réalisatrice Liza le Tonquer et son film Demain au boulot . La projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice puis d’une auberge espagnole. Réservation au 06 99 25 49 74. 5€, gratuit moins de 18 ans. .

Le Faouët 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 99 25 49 74

L’événement Projection rencontre Le Faouët a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Falaises d’Armor