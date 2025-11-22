Projection rencontre Le Faouët
Dans le cadre du Mois du Doc, l’association Avel ar C’hoat invite la réalisatrice Liza le Tonquer et son film Demain au boulot . La projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice puis d’une auberge espagnole. Réservation au 06 99 25 49 74. 5€, gratuit moins de 18 ans. .
Le Faouët 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 99 25 49 74
