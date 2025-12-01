Projection – rencontre : « Le Prêteur sur gages » de Sidney Lumet Mémorial de la Shoah Paris

Projection – rencontre : « Le Prêteur sur gages » de Sidney Lumet Mémorial de la Shoah Paris jeudi 11 décembre 2025.

Survivant de la Shoah, Sol Nazerman a quitté l’Allemagne pour refaire sa vie à Harlem, où il exerce comme prêteur sur gages. Muré dans ses souvenirs, il est devenu un homme froid, détaché, incapable de laisser place à l’empathie. Lorsqu’un jeune employé tente de nouer un lien avec lui, cela déclenche une spirale : Sol est contraint de faire face à ses traumatismes les plus profonds, tout en évoluant dans l’environnement brutal du ghetto new-yorkais.

États-Unis, fiction, 114 min, Landau Company, The Pawnbroker Company, 1963.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T19:00:00+02:00_2025-12-11T21:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo