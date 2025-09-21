Projection – rencontre : « Les Enfants de Chabannes » de Lisa Gossels et Dean Wetherell Mémorial de la Shoah Paris

Projection – rencontre : « Les Enfants de Chabannes » de Lisa Gossels et Dean Wetherell Mémorial de la Shoah Paris dimanche 21 septembre 2025.

États‑Unis, documentaire, 91 min, 1999.

Ce film raconte comment les habitants de Chabannes, un minuscule village de la France non occupée, ont préféré l’action à l’indifférence et ont sauvé la vie de 400 enfants juifs réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. On replonge avec certains acteurs de ce sauvetage, à travers des interviews intimes d’historiens, d’enseignants, d’employés de l’OSE et d’« enfants » de Chabannes, dans les joies et les peurs de la vie quotidienne pendant la guerre.

En présence des réalisateurs.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

