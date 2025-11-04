Projection-rencontre « Les esprits libres » Auditorium Simone Veil Bruz

Projection-rencontre « Les esprits libres » Auditorium Simone Veil Bruz Mardi 4 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Réservation conseillée

Un film documentaire tendre et teinté d’humour sur le thème de la maladie d’Alzheimer… Projection suivie d’un échange.

Réunis dans une grande maison en bord de mer, soignants et patients atteints de la maladie d’Alzheimer sont les protagonistes d’une improbable résidence artistique à Loctudy. Loin des représentations habituelles du grand âge et de son accompagnement, ils se rejoignent, au-delà de ce qui les sépare, pour créer et vivre ensemble. Cette projection, qui se déroule dans le cadre du Mois du Film Documentaire en partenariat avec « Comptoir du Doc », sera suivie d’une rencontre avec l’ingénieure du son du film Emmanuelle Sabouraud

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection-debat/projection-rencontre-les-esprits-libres

Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine