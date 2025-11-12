Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection Rencontre Leurs champs du Coeur Chabris

mercredi 12 novembre 2025

Rue du Pont Chabris Indre

2025-11-12 18:30:00
fin : 2025-11-12

2025-11-12

Projection Rencontre Leurs Champs du Coeur
Dans le cadre du Festival Alimenterre, des ciné-débats sont organisés dans tout le département. La médiathèque de Chabris, en collaboration avec le CIVAM organise une projection cinéma à 18h30 à la Villa Stivalis, Leurs champs du cœur . Renseignements au 02 54 40 39 29. Projection gratuite, ouverte à tous.   .

Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 

English :

Screening Meeting Their Champs du Coeur (Their Fields of the Heart)

German :

Projektion Begegnung Leurs Champs du Coeur (Die Felder des Herzens)

Italiano :

Incontro di proiezione I loro Champs du Coeur

Espanol :

Reunión de proyección Sus Champs du Coeur

