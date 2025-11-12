Projection Rencontre Leurs champs du Coeur

Rue du Pont Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Projection Rencontre Leurs Champs du Coeur

Dans le cadre du Festival Alimenterre, des ciné-débats sont organisés dans tout le département. La médiathèque de Chabris, en collaboration avec le CIVAM organise une projection cinéma à 18h30 à la Villa Stivalis, Leurs champs du cœur . Renseignements au 02 54 40 39 29. Projection gratuite, ouverte à tous. .

Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29

English :

Screening Meeting Their Champs du Coeur (Their Fields of the Heart)

German :

Projektion Begegnung Leurs Champs du Coeur (Die Felder des Herzens)

Italiano :

Incontro di proiezione I loro Champs du Coeur

Espanol :

Reunión de proyección Sus Champs du Coeur

L’événement Projection Rencontre Leurs champs du Coeur Chabris a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Chabris Pays de Bazelle