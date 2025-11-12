Projection Rencontre Leurs champs du Coeur Chabris
Rue du Pont Chabris Indre
Début : 2025-11-12 18:30:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Dans le cadre du Festival Alimenterre, des ciné-débats sont organisés dans tout le département. La médiathèque de Chabris, en collaboration avec le CIVAM organise une projection cinéma à 18h30 à la Villa Stivalis, Leurs champs du cœur . Renseignements au 02 54 40 39 29. Projection gratuite, ouverte à tous. .
Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29
English :
Screening Meeting Their Champs du Coeur (Their Fields of the Heart)
German :
Projektion Begegnung Leurs Champs du Coeur (Die Felder des Herzens)
Italiano :
Incontro di proiezione I loro Champs du Coeur
Espanol :
Reunión de proyección Sus Champs du Coeur
