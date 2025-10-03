Projection – Rencontre Médiathèque La Boussole La Barre-de-Monts

Projection – Rencontre Vendredi 3 octobre, 20h00 Médiathèque La Boussole Vendée

Sur réservation – Public ado/adulte

Projection du film documentaire « Des femmes et des hommes » de Frédérique Bedos. Ce documentaire met en lumière l’évolution de nos sociétés sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, en l’abordant sous ses dimensions historiques, économiques et culturelles. Il donne également la parole à des spécialistes internationaux engagés sur ces thématiques.

La projection sera suivie d’un temps d’échange animé par le CIDFF de Vendée (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), association qui œuvre pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, l’autonomie sociale, économique et professionnelle des femmes, ainsi que la lutte contre les violences dont elles peuvent être victimes.

Médiathèque La Boussole 2 chemin du Querruy 85550 La Barre-de-Monts La Barre-de-Monts 85550 Fromentine Vendée Pays de la Loire 02 51 68 84 86 [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.omdm.fr/rendez-vous/agenda-culturel/686-BULLET%20Emilie »}]

