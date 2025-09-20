Projection-rencontre « Murmurs de l’Atlantique » Musée Ernest Cognacq Saint-Martin-de-Ré

Projection-rencontre « Murmurs de l’Atlantique » Samedi 20 septembre, 16h00 Musée Ernest Cognacq Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Un film autour du travail artistique de l’artiste Jérôme Bouyer intitulé « Empreintes de Bunkers » sera projeté dans la salle de conférence du musée en présence de l’artiste.

Le film sera également diffusé en continu le dimanche.

Musée Ernest Cognacq 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546092122 https://www.musee-ernest-cognacq.fr Hôtel particulier de la fin du XVe siècle.

© Jérôme Bouyer