Projection-rencontre « Paludiers… au féminin » Maison des Paludiers Guérande

Projection-rencontre « Paludiers… au féminin » Maison des Paludiers Guérande jeudi 2 octobre 2025.

Projection-rencontre « Paludiers… au féminin »

Maison des Paludiers 18 rue des Prés Garniers Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02 21:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Projection du film suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Sophie Averty.

Dans les années 50, dans les marais salants de Guérande, le terme paludière ne désignait encore que les épouses de paludiers, travaillant sans statut, dans l’ombre de leur mari.

Aujourd’hui, elles sont 15% à la tête de leur propre exploitation. Dominique, Véronique et Morgane témoignent de l’évolution de leur place dans une profession encore majoritairement masculine. Trois parcours, trois générations, une même passion pour leur métier et pour ces 2000 hectares de paysage classés zone protégée. .

Maison des Paludiers 18 rue des Prés Garniers Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection-rencontre « Paludiers… au féminin » Guérande a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44