Projection-rencontre Pédale rurale LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Projection-rencontre Pédale rurale

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Il a construit son paradis à l’abri des regards, s’est émancipé à sa manière, seul, dans la nature, avec ses couleurs. Il a trouvé ses manières de résister, de s’affranchir des stigmates du passé pour continuer à habiter le territoire de son enfance. Sur le chemin qu’il est parvenu à ouvrir, il reste des ronces qui continuent à le blesser. Alors ensemble on avance, on défriche parce que nos histoires résonnent, parce qu’on s’est trouvé. Et puis, avec les autres queers du coin on décide d’organiser une Pride, parce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace qu’on n’a jamais eu, pour se célébrer, se réparer et enfin ouvrir une voie.

À 20h30 en visioconférence, le réalisateur Antoine Vazquez présentera son film, puis, à l’issue de la séance, un temps d’échange permettra au public de lui poser des questions. Cette projection a lieu dans le cadre du 19ème Festival de films LGBTQIA+ de Toulouse Des images aux mots. Une autre projection aura lieu le jeudi 5 février à 20h30, dans le cadre de ce festival, avec le film SKIFF en VOSTFR

>Tout public.

> Tarifs spectacle adulte 7€, étudiant 6€, enfant 5€, abonné 5,80€.

Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Benoît lives in the Dordogne, a few kilometers from the village where he grew up. He has built his paradise out of sight, emancipating himself in his own way, alone, in nature, with his colors. He found his own ways of resisting, of freeing himself from the stigma of the past to continue to inhabit the land of his childhood. On the path he has managed to blaze, there are still brambles that continue to wound him. So together we move forward, clearing the way because our stories resonate, because we’ve found each other. And then, with the other queers in the area, we decide to organize a Pride, because it’s time to come out of the woodwork, to take the space we’ve never had, to celebrate, repair and finally open up a path.

At 8:30 p.m. by videoconference, director Antoine Vazquez will present his film, followed by a question and answer session. This screening is part of the 19th Toulouse LGBTQIA+ Film Festival Des images aux mots. Another screening will take place on Thursday February 5 at 8:30pm, as part of this festival, with the film SKIFF in VOSTFR

