Dans le cadre de l’exposition PRISMES, le Collectif Les Intarissables a le plaisir de projeter l’intégralité du film : Pier 34 par Marion Scemama.

La projection sera présentée par Yannick Le Guillanton. Suivra un échange avec l’artiste.

Pier 34, New York, printemps 1983.

New York printemps 1983. Deux artistes, David Wojnarowicz et Mike Bidlo, trop à l’étroit dans leurs petits appartements du Lower East Side, décident d’investir un entrepôt abandonné le long de Hudson River, au pied de Wall Street et du World Trade Center, quartier de l’empire de la finance. Sur les murs délabrés, ils peignent d’immenses fresques et invitent tous les artistes du East Village et de Downtown à squatter le lieu. Dans ce lieu cathédrale, bercé par le clapotis de la rivière et ils créent avec une énergie joyeuse et communicative. Aucune œuvre n’est signée, juste le plaisir d’être ensemble dans ce qui deviendra le musée éphémère d’une jeune génération montante.

Fascinée par ce lieu d’ombre et de lumière, je décide de le filmer en 16 mm noir et blanc avant que le lieu ne soit détruit quelques mois plus tard et donne naissance au mouvement artistique du East Village, refuge des musiciens, poètes, performeurs, stylistes, peintres, écrivains, photographes dont la renommée dépassera New York pour atteindre les scènes artistiques internationales.

Marion Scemama

Le Collectif Les Intarissables a pour mission la promotion des pratiques des femmes photographes.

Projection du film Pier 34, New York, Spring 1983 et rencontre avec Marion Scemama.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-26T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T19:30:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00

La Roche 15 avenue du général Leclerc 75014 Paris

collectiflesintarissables@hotmail.com



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