Projection – rencontre : « The Memory of Justice (1re partie) » de Marcel Ophuls Mémorial de la Shoah Paris

Projection – rencontre : « The Memory of Justice (1re partie) » de Marcel Ophuls Mémorial de la Shoah Paris jeudi 20 novembre 2025.

Hommage au réalisateur récemment disparu Marcel Ophuls avec ce film majeur qui permet de voir et d’entendre des protagonistes du procès de Nuremberg, du côté de l’accusation comme de la défense, et qui pose la question, dans l’Allemagne des années 1970, de la responsabilité individuelle et collective.

En présence de Vincent Lowy, historien du cinéma, auteur de Marcel Ophuls, Le Bord de l’eau, 2008.

Royaume-Uni, Allemagne, États‑Unis, documentaire, 123 min, Visual Programme Systems (VPS), BBC et Polytel, 1976, vostfr. Copie restaurée en 2015 par The Film Foundation and The Academy Film Archive.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

