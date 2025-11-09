Projection – rencontre : « The Partisan with the Leica Camera » de Ruth Walk Mémorial de la Shoah Paris

Projection – rencontre : « The Partisan with the Leica Camera » de Ruth Walk Mémorial de la Shoah Paris dimanche 9 novembre 2025.

Mundek Lukawiecki et sa femme Hannah Bern ont combattu les nazis avec les partisans polonais et se sont cachés dans les forêts. Mundek était commandant de son groupe de résistants. Il était aussi photographe. Avec son appareil photo Leica, il documente la vie des partisans et en donne un aperçu exceptionnellement rare. Après la guerre, Mundek et Hannah se sont tus. Avec leur fils Simon, Ruth Walk, entreprend de restituer leur histoire.

Israël, documentaire, 54 min, Go2Films, 2022, vostf. Produit par Yaël Perlov.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris

