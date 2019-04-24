Projection-rencontre Traverser les 4 saisons Thomas Billot La CABORDE Beaufort-Orbagna
Projection-rencontre Traverser les 4 saisons Thomas Billot La CABORDE Beaufort-Orbagna vendredi 24 avril 2026.
Projection-rencontre Traverser les 4 saisons Thomas Billot
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’Aventure comme Style de Vie
Préparateur mental et aventurier, Thomas ne mise pas sur la théorie, mais sur le terrain. Son école ? Le Jura pour les prémisses, l’outdoor pour continuer. Après l’épreuve brute de son film Traverser les 4 Saisons , où il a appris à naviguer avec les éléments, il vous invite à changer de perspective.
L’aventure n’est pas une parenthèse, c’est un état d’esprit. Cette soirée sera un temps d’échange sans filtre il reviendra sur son parcours pour discuter avec vous de la force de l’inconfort. Prêts à sortir de la salle d’attente et à passer à l’action ? Le départ, c’est maintenant !
Vendredi 24 avril à 19h
Entrée libre. Places limitées, réservation conseillée. .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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English : Projection-rencontre Traverser les 4 saisons Thomas Billot
L’événement Projection-rencontre Traverser les 4 saisons Thomas Billot Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA