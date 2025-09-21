Projection + rencontre : VODU de Hugo Bertrand et Victor Guillot Château de Plessis-lès-Tours La Riche

Projection + rencontre : VODU de Hugo Bertrand et Victor Guillot Dimanche 21 septembre, 15h30 Château de Plessis-lès-Tours Indre-et-Loire

tarif libre

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

La tradition vaudou est trop souvent victime de perceptions erronées et de clichés qui habitent l’imaginaire occidental. Au Togo, le vaudou se révèle dans toute sa splendeur et sa complexité. Au travers de cérémonies spectaculaires, de consultations et de rites, se dévoile une intime connexion qui unit le monde visible à celui des forces invisibles. En laissant la parole à ceux qui vivent et pratiquent le vaudou, une perspective authentique et nuancée émerge, révélant la richesse de cette spiritualité mystérieuse. Un véritable élan de curiosité à l’égard d’un héritage vivant et à la somptuosité des traditions.

Château de Plessis-lès-Tours 118 Rue du Plessis 37520 La Riche La Riche 37520 La Meignanne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 38 29 29 https://leplessis.net/ Le Château du Plessis est la première demeure royale de la Vallée de la Loire, construit en 1463 par Louis XI.

Aujourd’hui tiers-lieu culturel, un projet multidisciplinaire y est développé alliant découverte du patrimoine, programmation artistique, ateliers artistiques, résidences d’artistes et préservation de la biodiversité.

Hugo Bertrand et Victor Guillot