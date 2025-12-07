Projection Repas Arriety le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi

Cinéma Le Pestel Die

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le restaurant propesera des mets japonais après la séance.

Cinéma Le Pestel 16 avenue de la Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 19

English :

The restaurant will serve Japanese food after the session.

German :

Das Restaurant bietet nach der Sitzung japanische Gerichte an.

Italiano :

Il ristorante servirà cibo giapponese dopo la sessione.

Espanol :

El restaurante servirá comida japonesa después de la sesión.

