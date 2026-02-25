Projection Respect Maison de la Culture et des Loisirs Cinéma Gérardmer
Projection Respect Maison de la Culture et des Loisirs Cinéma Gérardmer dimanche 8 mars 2026.
Maison de la Culture et des Loisirs Cinéma 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 17:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Pour la Journée Internationale des Droits des Femmes. Projection gratuite, ouverte à tous.Tout public
Maison de la Culture et des Loisirs Cinéma 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
English :
For International Women’s Rights Day. Free screening, open to all.
L’événement Projection Respect Gérardmer a été mis à jour le 2026-02-25 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES