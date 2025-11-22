Projection Retour à Plabennec Amphithéâtre collège François Clec’h Bégard

Projection Retour à Plabennec

Amphithéâtre collège François Clec’h 20 Avenue Pierre Perron Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 19:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Dans le cadre du Mois du Doc. Que se passe-t-il quand une intello bobo des villes revient dans sa campagne natale donner des leçons d’écologie aux locaux qui n’avaient rien demandé ? Entre dialogue social et comédie documentaire. En présence de la réalisatrice Annaïg Plassard. .

Amphithéâtre collège François Clec’h 20 Avenue Pierre Perron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

