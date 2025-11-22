Projection Retour à Plabennec Amphithéâtre collège François Clec’h Bégard
Projection Retour à Plabennec Amphithéâtre collège François Clec’h Bégard samedi 22 novembre 2025.
Projection Retour à Plabennec
Amphithéâtre collège François Clec’h 20 Avenue Pierre Perron Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22 19:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Dans le cadre du Mois du Doc. Que se passe-t-il quand une intello bobo des villes revient dans sa campagne natale donner des leçons d’écologie aux locaux qui n’avaient rien demandé ? Entre dialogue social et comédie documentaire. En présence de la réalisatrice Annaïg Plassard. .
Amphithéâtre collège François Clec’h 20 Avenue Pierre Perron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection Retour à Plabennec Bégard a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol