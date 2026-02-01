Projection Revoir Le Normandy Théâtre Le Normandy Le Havre

Projection Revoir Le Normandy

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Revoir le Normandy est un documentaire de 52 minutes sur le théâtre le Normandy et sur sa rénovation.

Ce bâtiment, style art déco, a été construit en 1934, n’a pas été détruit pendant la guerre, a fermé ses portes en 1991, pour les ouvrir à nouveau, enfin, le 28 novembre dernier.

Jessy Spahija est un homme un peu fou, avec un optimisme débordant, et c’est lui qui a relevé ce défi. Ses parents étaient propriétaires du Normandy depuis 1999, mais n’ont jamais réussi à trouver les fonds et la force de le rénover. Le père de Jessy, Korap, est décédé en août 2020 et pour Jessy, c’est le déclic, réaliser le rêve de son père et voir les Havrais rire et pleurer à nouveau dans cette grande salle. Il a su s’entourer de nombreuses personnes amoureuses du patrimoine, de la culture et du Havre.

Arrivée au Havre en 2022, je me suis passionnée pour ce lieu et cet homme ! J’ai proposé à Jessy de le suivre jusqu’à la fin des travaux. Témoignages et archives s’entremêlent pour nous raconter l’histoire de ce lieu emblématique du Havre et de sa rénovation.

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection Revoir Le Normandy

L’événement Projection Revoir Le Normandy Le Havre a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie