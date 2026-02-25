Projection Roméria suivi d’un temps d’échange

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le samedi 7 mars à 16h30, le Cinéma La Cane vous propose la projection du film Romeria de Carla Simon, sélectionné au Festival de Cannes 2025, suivi d’un échange avec la présence exceptionnelle de Hussam Hindi, enseignant à l’école de Cinéma de Rennes, fondateur du Festival Travelling qu’il dirige depuis 17ans et directeur artistique du Festival du film britannique de Dinard depuis 25ans.

Romeria

Afin d’obtenir u, document d’état civil pour ses études, Marina, adoptée, doit renouer avec sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère , elle se rend sur la côte atlantique et rencontre un pan de sa famille paternelle. Marina découvre les secrets de famille, les non-dits, et les hontes.

Drame germano-espagnol de Carla Simon.

VOST. Tout public avec avertissement.

Durée 1h55 .

Tarifs 4,30€ .

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Projection Roméria suivi d’un temps d’échange Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Montfort Communauté