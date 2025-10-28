Projection « Rosetta » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Début : 2025-10-28 09:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Projection du film « Rosetta » de Jean-Pierre et Luc Dardenne (1999 Belgique), dans le cadre de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation.

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com

English :

Screening of « Rosetta » by Jean-Pierre and Luc Dardenne (1999 Belgium), as part of the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation.

German :

Vorführung des Films « Rosetta » von Jean-Pierre und Luc Dardenne (1999 Belgien), im Rahmen der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation (Kino und Versöhnung).

Italiano :

Proiezione di « Rosetta » di Jean-Pierre e Luc Dardenne (1999 Belgio), nell’ambito del 15° Festival Cinéma et Réconciliation.

Espanol :

Proyección de « Rosetta » de Jean-Pierre y Luc Dardenne (1999 Bélgica), en el marco del 15º Festival Cinéma et Réconciliation.

