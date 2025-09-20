Projection : « Sablé, le patrimoine d’une ville » Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe

Projection : « Sablé, le patrimoine d’une ville » 20 et 21 septembre Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez une vidéo datant de 1990, réalisée par l’Inventaire du patrimoine, qui retrace l’évolution du patrimoine sabolien.

Du château fort aux installations urbaines, plongez dans l’histoire de la ville et observez les transformations au fil du temps.

Projection en continu – durée : 20 minutes

Micro-Folie de Sablé-sur-Sarthe 8 rue carnot, 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire Lieu culturel dans l’ancien cinéma de la ville de Sablé, rendant accessibles gratuitement les chefs-d’œuvre artistiques à travers le musée numérique du dispositif Micro-Folie. C’est aussi un espace de réalité virtuelle, et une programmation d’actions culturelles et créatives, projections, évènements et conférences !

Inventaire du Patrimoine