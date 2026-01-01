Projection Sahbek Rajel 2 Caméo Comédie Club Metz

Projection Sahbek Rajel 2

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 16:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

“Sahbek Rajel 2” suit Azouz et Mehdi dans une nouvelle aventure où l’action, la comédie et la romance se mêlent une fois encore.

Comme dans le premier opus, où ils s’étaient affrontés pour conquérir le cœur d’une femme, cette fois-ci, la rivalité les oppose autour d’un tout autre enjeu…

Mais leur tempérament explosif et leur sens de la provocation transforment chaque rencontre en duel comique ponctué de cascades, de rebondissements et de situations aussi improbables qu’hilarantes.Tout public

16 .

English :

sahbek Rajel 2? follows Azouz and Mehdi in a new adventure where action, comedy and romance are once again intertwined.

As in the first opus, where they competed for a woman’s heart, this time their rivalry is based on a completely different issue?

But their explosive temperament and sense of provocation transform each encounter into a comic duel punctuated by stunts, twists and situations as improbable as they are hilarious.

