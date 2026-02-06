Projection Sailorz Film Festival avenue Henri Becquerel La Rochelle
Projection Sailorz Film Festival avenue Henri Becquerel La Rochelle jeudi 12 mars 2026.
Projection Sailorz Film Festival
avenue Henri Becquerel CGR Les Minimes La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Escale rochelaise du Sailorz Film Festival, le premier festival de cinéma entièrement dédié à la voile de compétition.
.
avenue Henri Becquerel CGR Les Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A stopover in La Rochelle for the Sailorz Film Festival, the first film festival entirely dedicated to competitive sailing.
L’événement Projection Sailorz Film Festival La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-06 par Nous La Rochelle