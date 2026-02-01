Projection Saint Valentin | Amour Apocalypse Tourcoing

Projection Saint Valentin | Amour Apocalypse

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 20:40:00

2026-02-14

AMOUR APOCALYPSE

De Anne Émond

2024 | Canada | 1h40 | VOSTFR

Avec Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup

Propriétaire d’un chenil, Adam, 45 ans, est éco-anxieux. Via la ligne de service après-vente de sa toute nouvelle lampe de luminothérapie, il fait la connaissance de Tina. Cette rencontre inattendue dérègle tout !

Le restaurant Le Plateau vous propose un menu Saint- Valentin ! Réservation dîner 07 49 74 81 36

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00

English :

AMOUR APOCALYPSE

By Anne Émond

2024 | Canada | 1h40 | VOSTFR

With Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup

Adam, 45, is an eco-anxious kennel owner. Through the after-sales service line for his brand-new light therapy lamp, he meets Tina. This unexpected encounter disrupts everything!

Restaurant Le Plateau offers a Valentine’s Day menu! Dinner reservations: 07 49 74 81 36

