Projection Saint Valentin | Amour Apocalypse Tourcoing
Projection Saint Valentin | Amour Apocalypse Tourcoing samedi 14 février 2026.
Projection Saint Valentin | Amour Apocalypse
22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 20:40:00
Date(s) :
2026-02-14
AMOUR APOCALYPSE
De Anne Émond
2024 | Canada | 1h40 | VOSTFR
Avec Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Propriétaire d’un chenil, Adam, 45 ans, est éco-anxieux. Via la ligne de service après-vente de sa toute nouvelle lampe de luminothérapie, il fait la connaissance de Tina. Cette rencontre inattendue dérègle tout !
Le restaurant Le Plateau vous propose un menu Saint- Valentin ! Réservation dîner 07 49 74 81 36
22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00
English :
AMOUR APOCALYPSE
By Anne Émond
2024 | Canada | 1h40 | VOSTFR
With Patrick Hivon, Piper Perabo, Connor Jessup
Adam, 45, is an eco-anxious kennel owner. Through the after-sales service line for his brand-new light therapy lamp, he meets Tina. This unexpected encounter disrupts everything!
Restaurant Le Plateau offers a Valentine’s Day menu! Dinner reservations: 07 49 74 81 36
