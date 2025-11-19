Projection : Salvador Segui, Histoire d’un anarchosyndicaliste Centre Paris’Anim Place des Fêtes Paris

Salvador

Seguí i Rubinat, ( 1887- 1923), né à Lleida ; très tôt, il s’établit avec

sa famille dans le Barrio Chino de Barcelone. D’une famille très

modeste, très jeune il commence à vendre des sucreries dans les bars et autres

établissements à public. Ce « métier » lui vaut le surnom de

« Noi del Sucre », c’est une des explications.

Passionné

de politique, il assiste très jeune à des réunions ouvrières. C’est ainsi qu’à

17 ans à peine, il donne sa première conférence publique dans le local de la

société Lara, situé dans le quartier du Poble Sec, à Barcelone. Les

réunions de groupe le passionnent tellement qu’il crée le sien, le dénommant «

Les Fils de pute ». Il participe au premier congrès de la CNT en 1911. Seguí,

comme beaucoup d’autres ouvriers anarcho-syndicalistes barcelonais

autodidactes, a une grande formation culturelle et sociale issue du Barrio

Chino, de l’Athénée encyclopédique populaire, du café Español du Paralelo

et de la prison Modelo. Le 10 mars 1923, il est assassiné par des membres du

syndicat libre (syndicat patronal catalan).Il avait écrit auparavant un roman, Escuela

de rebeldia, dans lequel le héros est assassiné dans le même quartier, à

quelques mètres de là où il est lui-même tué.

Salvador Segui, Histoire d’un anarchosyndicaliste du début du XXe siècle ; Crédits : ©association 24 aout 1944 Stéphane Brochier

Un documentaire de Gonzalo Mateos Benito (Vostf 90’)

Peintre de profession, Salvador Segui montra très jeune un intérêt pour les idées libertaires. Adepte de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer, il va se lier au cours de sa formation autodidacte avec des personnalités culturelles et politiques de son époque, comme Francisco Layret, fondateur de l’Ateneu Enciclopèdic Popular

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-11-19T19:00:00+02:00_2025-11-19T22:00:00+02:00

Centre Paris’Anim Place des Fêtes 2/4 rue des Lilas 75019 Paris

Centre Paris'Anim Place des Fêtes 2/4 rue des Lilas 75019 Paris