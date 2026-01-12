Projection sans canal fixe Tours

Projection sans canal fixe

Sans Canal Fixe présente “Farida et la Vigne et autres histoires Les documentaires animés de Marie-Jo Long”

Avec Marie-Jo Long, réalisatrice et musicienne marseillaise, objets divers et variés et papiers découpés colorés s’animent pour nous partager les souvenirs d’habitants des quartiers de la cité phocéenne, nous raconter l’Histoire du blue-jean ou d’un bateau datant de l’Antiquité…. Au programme de cette séance de films courts

Farida et la Vigne Mustapha et la Clématite Nadira et la Mauve Merzak et l’armoise (2013 4×3 min)

Co-réalisés avec Fabienne Allard dans le cadre du projet Cueillir le fruit, l’urbanité par la racine du collectif d’artistes SAFI, ces 4 films puisent dans un répertoire de savoirs-faire d’habitants du quartier du Grand Saint-Barthélemy à Marseille. .

Sans Canal Fixe presents: ?Farida et la Vigne et autres histoires? Animated documentaries by Marie-Jo Long?

