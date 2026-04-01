Projection séance surprise Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Projection séance surprise

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 10h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Le musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens vous propose une projection séance surprise.Enfants

Venez vous installer confortablement dans la salle du Miroir au Centre de la Vieille Charité pour une séance de cinéma surprise.



L’équipe de médiation du MAAOA vous accueille pour (re)découvrir les collections du musée, répondre à vos questions, échanger.



• Pour les enfants à partir de 4 ans

• Présence d’un adulte accompagnateur requise

• Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr

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English :

The Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens invites you to a surprise screening.

L’événement Projection séance surprise Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Ville de Marseille