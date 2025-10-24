Projection senso de Luchino Visconti Place Saint-Jacques Metz

Projection senso de Luchino Visconti Place Saint-Jacques Metz vendredi 24 octobre 2025.

Projection senso de Luchino Visconti

Place Saint-Jacques Klub Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Luchino Visconti (Italie | 1954 | 110 min | vostfr)Mai 1866, à Venise. Une manifestation de patriotes italiens au théâtre de la Fenice trouble le troisième acte de la représentation du Trouvère de Verdi. Un jeune officier autrichien, Franz Mahler, est pris à partie par Roberto Ussoni, qui le provoque en duel.Bien que protégé par sa cousine, la comtesse Livia Serpieri, Ussoni est arrêté et condamné à l’exil.Alors qu’elle tente d’intercéder auprès de Mahler, Livia s’éprend passionnément de celui-ci au pointd’oublier ses convictions patriotiques, sa famille, ses amis… Car aussi séduisant qu’il soit, Mahler est un manipulateur, doublé d’un couard. TéléramaSéance introduite par Jean-Marc Leveratto, professeur honoraire à l’Université de Lorraine et suivie d’une dégustation de mets italiens offerte au public.Dans le cadre du 48e Festival du Film italien de Villerupt, en partenariat avec la Società Dante Alighieri, Ciné Art, le cinéma Klub et l’Université de Lorraine, Direction de la Vie Universitaire et de la Culture.Tout public

10 .

Place Saint-Jacques Klub Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Luchino Visconti (Italy | 1954 | 110 min | subtitled)May 1866, Venice. A demonstration by Italian patriots at the Fenice theater disrupts the third act of Verdi’s Le Trouvère. A young Austrian officer, Franz Mahler, is attacked by Roberto Ussoni, who challenges him to a duel. Although protected by his cousin, Countess Livia Serpieri, Ussoni is arrested and condemned to exile. As she tries to intercede with Mahler, Livia falls passionately in love with him, to the point of forgetting her patriotic convictions, her family, her friends… For as seductive as he is, Mahler is both a manipulator and a coward. TéléramaIntroduced by Jean-Marc Leveratto, honorary professor at the Université de Lorraine, followed by a tasting of Italian dishes offered to the publicAs part of the 48th Villerupt Italian Film Festival, in partnership with the Società Dante Alighieri, Ciné Art, the Klub cinema and the Université de Lorraine, Direction de la Vie Universitaire et de la Culture.

German :

Luchino Visconti (Italien | 1954 | 110 min | vostfr)Mai 1866 in Venedig. Eine Demonstration italienischer Patrioten im Theater La Fenice stört den dritten Akt der Aufführung von Verdis Der Trouvère . Der junge österreichische Offizier Franz Mahler wird von Roberto Ussoni zum Duell herausgefordert.Obwohl Ussoni von seiner Cousine, der Gräfin Livia Serpieri, beschützt wird, wird er verhaftet und ins Exil geschickt.Als Livia versucht, bei Mahler zu intervenieren, verliebt sie sich so leidenschaftlich in ihn, dass sie ihre patriotischen Überzeugungen, ihre Familie und ihre Freunde vergisst… Denn so verführerisch Mahler auch sein mag, er ist nicht nur ein Manipulator, sondern auch ein Feigling. TéléramaEinführung durch Jean-Marc Leveratto, Honorarprofessor an der Université de Lorraine, gefolgt von einer Kostprobe italienischer Gerichte für das Publikum.48. Festival des italienischen Films in Villerupt, in Zusammenarbeit mit der Società Dante Alighieri, Ciné Art, dem Kino Klub und der Université de Lorraine, Direction de la Vie Universitaire et de la Culture.

Italiano :

Luchino Visconti (Italia | 1954 | 110 min | sottotitolato)Maggio 1866, Venezia. Una manifestazione di patrioti italiani al Teatro La Fenice interrompe il terzo atto de Le Trouvère di Verdi. Un giovane ufficiale austriaco, Franz Mahler, viene aggredito da Roberto Ussoni, che lo sfida a duello. Benché protetto dalla cugina, la contessa Livia Serpieri, Ussoni viene arrestato e condannato all’esilio. Mentre cerca di intercedere con Mahler, Livia si innamora appassionatamente di lui, al punto da dimenticare le sue convinzioni patriottiche, la sua famiglia e i suoi amici… Per quanto seducente, Mahler è un manipolatore e un codardo. TéléramaIntroduzione di Jean-Marc Leveratto, professore onorario dell’Università della Lorena, seguita da una degustazione di piatti italiani offerta al pubblicoNell’ambito del 48° Festival del Cinema Italiano di Villerupt, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, Ciné Art, il Klub cinema e l’Università della Lorena, Dipartimento di Vita e Cultura Universitaria.

Espanol :

Luchino Visconti (Italia | 1954 | 110 min | subtitulada)Mayo de 1866, Venecia. Una manifestación de patriotas italianos en el Teatro de la Fenice interrumpe el tercer acto de Le Trouvère de Verdi. Un joven oficial austriaco, Franz Mahler, es atacado por Roberto Ussoni, que le reta a duelo. Aunque protegido por su prima, la condesa Livia Serpieri, Ussoni es arrestado y condenado al exilio. Mientras intenta interceder ante Mahler, Livia se enamora apasionadamente de él, hasta el punto de olvidar sus convicciones patrióticas, su familia y sus amigos… Por muy seductor que sea, Mahler es un manipulador y un cobarde. TéléramaPresentada por Jean-Marc Leveratto, Profesor Honorario de la Universidad de Lorena, seguida de una degustación de platos italianos ofrecida al públicoEn el marco del 48º Festival de Cine Italiano de Villerupt, en colaboración con la Società Dante Alighieri, Ciné Art, el cine Klub y la Universidad de Lorena, Departamento de Vida Universitaria y Cultura.

L’événement Projection senso de Luchino Visconti Metz a été mis à jour le 2025-10-16 par AGENCE INSPIRE METZ