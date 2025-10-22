Projection série voyage au pays des maths, à la Micro-Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé

Projection série voyage au pays des maths, à la Micro-Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé mercredi 22 octobre 2025.

Projection série voyage au pays des maths, à la Micro-Folie Vallée du Thouet

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Une projection est proposée à 18 h 30. Partez à l’aventure dans un univers fascinant où se cachent polytopes mystérieux, paysages épiques et idées vertigineuses. Une exploration guidée à travers toutes les dimensions et recoins de ce pays étonnant… où les maths se révèlent plus utiles et captivantes que jamais ! Animation gratuite. Informations et inscription au 05 86 30 10 61 / micro-folie@saint-loup-lamaire.fr .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

English : Projection série voyage au pays des maths, à la Micro-Folie Vallée du Thouet

German : Projection série voyage au pays des maths, à la Micro-Folie Vallée du Thouet

Italiano :

Espanol : Projection série voyage au pays des maths, à la Micro-Folie Vallée du Thouet

L’événement Projection série voyage au pays des maths, à la Micro-Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2025-09-13 par CC Airvaudais Val du Thouet