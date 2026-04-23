Chaumont

Projection solidaire le voyage du DR Dolittle

Cinéma de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Rendez-vous au cinéma de Chaumont dans le cadre d’une projection solidaire organisée par le Rotaract Chaumontais.

Les billets doivent être réservé à l’avance. .

Cinéma de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Projection solidaire le voyage du DR Dolittle Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont