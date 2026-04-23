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Projection solidaire le voyage du DR Dolittle Chaumont

Projection solidaire le voyage du DR Dolittle Chaumont

Projection solidaire le voyage du DR Dolittle Chaumont dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Cinéma de Chaumont

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Chaumont

Projection solidaire le voyage du DR Dolittle

Cinéma de Chaumont Chaumont Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Tout public
Rendez-vous au cinéma de Chaumont dans le cadre d’une projection solidaire organisée par le Rotaract Chaumontais.

Les billets doivent être réservé à l’avance.   .

Cinéma de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Projection solidaire le voyage du DR Dolittle Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont

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