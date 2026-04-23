Projection solidaire le voyage du DR Dolittle Chaumont
Projection solidaire le voyage du DR Dolittle Chaumont dimanche 3 mai 2026.
Chaumont
Projection solidaire le voyage du DR Dolittle
Cinéma de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Rendez-vous au cinéma de Chaumont dans le cadre d’une projection solidaire organisée par le Rotaract Chaumontais.
Les billets doivent être réservé à l’avance. .
Cinéma de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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L’événement Projection solidaire le voyage du DR Dolittle Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont