PROJECTION SONORE TÉMOIGNAGES D’HÉRAULTAIS

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Pierresvives adapte sa programmation avec la grande exposition Vivre la Guerre en Hérault. Le département, même en zone libre a subi de plein fouet le régime Vichyste. Des héraultais ont témoignés de leur enfance, des premières actions de résistances, du ravitaillement et du quotidien. Cette sélection a été réalisée à partir des centaines d’heures collectées par les Archives entre 2007 et 2011 André Robert, Brigitte Barthès, Louis Bernard et Simone Demangel racontent la vie dans l’Hérault pendant ces années sombres.

Entrée libre et gratuite. Réservation de places possible dans l’agenda en ligne de pierresvives.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement PROJECTION SONORE TÉMOIGNAGES D’HÉRAULTAIS Montpellier a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 PIERRESVIVES