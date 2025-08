Projection Soundtrack to a coup d’État Zébrures d’Automne Cinéma Grand Ecran Centre-ville Limoges

Cinéma Grand Ecran Centre-ville 11 Place Denis Dussoubs Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

2025-09-29

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, festival des Francophonies, assistez à la projection du film documentaire « Soundtrack to Coup d’Etat », réalisé par Johan Grimonprez.

Un matin de février 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach font irruption avec une soixantaine de militants noirs au Conseil de sécurité des Nations unies pour protester contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant. Les manifestants hurlent et donnent des coups de poing, claquent leurs talons et provoquent un affrontement avec un service de sécurité non préparé, et cela sous le regard choqué des diplomates.

Il y aura une rencontre avec In Koli Jean Bofane à l’issue de la projection. .

Cinéma Grand Ecran Centre-ville 11 Place Denis Dussoubs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

