PROJECTION SOUS LE MANTEAU & LA NEUVIÈME SYMPHONIE, Montpellier

PROJECTION SOUS LE MANTEAU & LA NEUVIÈME SYMPHONIE
Archives départementales Montpellier Hérault
2026-04-04
Deux films chargés d’émotions témoignent de la vie durant la guerre
Sous le manteau Oflag XVII A tourné clandestinement, se déroule dans un camps de prisonniers tandis que le second, une fiction de 1954, narre les relations complexes qui se tissent entre une famille française et un soldat allemand blessé.
durée 20 minutes
La neuvième symphonie de Louis le Meur Fiction amateur (avec comédiens professionnels). Pendant la Seconde guerre mondiale, à Paris, la famille Rivière (Le Meur) recueille un soldat Allemand, que le fils a tenté de tuer. Le soldat reprend des forces et reste dans la famille. A la fin de la guerre, les résistants découvrent le soldat et le condamnent au poteau ainsi que le père de la famille Rivière.
durée 38 minutes
Tout public Entrée libre et gratuite.
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie
