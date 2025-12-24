PROJECTION SOUS LE MANTEAU & LA NEUVIÈME SYMPHONIE, Montpellier

PROJECTION SOUS LE MANTEAU & LA NEUVIÈME SYMPHONIE

Deux films chargés d’émotions témoignent de la vie durant la guerre

Sous le manteau Oflag XVII A tourné clandestinement, se déroule dans un camps de prisonniers tandis que le second, une fiction de 1954, narre les relations complexes qui se tissent entre une famille française et un soldat allemand blessé.

durée 20 minutes

La neuvième symphonie de Louis le Meur Fiction amateur (avec comédiens professionnels). Pendant la Seconde guerre mondiale, à Paris, la famille Rivière (Le Meur) recueille un soldat Allemand, que le fils a tenté de tuer. Le soldat reprend des forces et reste dans la famille. A la fin de la guerre, les résistants découvrent le soldat et le condamnent au poteau ainsi que le père de la famille Rivière.

durée 38 minutes

Tout public Entrée libre et gratuite.

Réservation de places possible dans l’agenda en ligne de Pierresvives. .

