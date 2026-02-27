Projection SOUVENT L’HIVER SE MUTINE La Marchoise Gençay

Projection SOUVENT L’HIVER SE MUTINE

La Marchoise Centre Culturel Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Projection au cinéma du filme SOUVENT L’HIVER SE MUTINE , une fresque sur la vie rurale et la Culture paysanne en Poitou-Charnte au XXe siècle, en présence de l’auteur. .

La Marchoise Centre Culturel Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

