Projection SOUVENT L’HIVER SE MUTINE La Marchoise Gençay

La Marchoise Centre Culturel Gençay Vienne
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Projection au cinéma du filme SOUVENT L’HIVER SE MUTINE , une fresque sur la vie rurale et la Culture paysanne en Poitou-Charnte au XXe siècle, en présence de l’auteur. .
La Marchoise Centre Culturel Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
L’événement Projection SOUVENT L’HIVER SE MUTINE Gençay a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou