La maison de la Conversation, en partenariat avec l’Alliance pour la Préservation des Forêts, vous invite à une projection en avant-première du film Promis le ciel, réalisé par Erige Sehiri.

Cette séance exceptionnelle se déroulera en présence de l’actrice Aïssa Maïga et de Blamassi Touré, activiste et expert en migration internationale, lauréat 2025 de l’initiative Marianne du Président de la République française pour les défenseurs des droits humains.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec les invité·es.

Synopsis

À Tunis, trois femmes en exil — Marie, pasteure ivoirienne, Naney, mère sans papiers, et Jolie, étudiante — voient leur quotidien bouleversé lorsqu’elles recueillent Kenza, une petite fille rescapée d’un naufrage.

Entre solidarité, foi et humanité, leur refuge devient un espace de reconstruction et d’espoir.

Sélectionné au Festival de Cannes – Un Certain Regard, et récompensé à Angoulême (Meilleur scénario, Meilleure actrice) ainsi qu’au Festival du film de Marrakech (Étoile d’or, Meilleure actrice), Promis le ciel sortira en salle le 28 janvier 2026.

Date

Jeudi 8 janvier 2026

Horaires

19h30 – 23h30

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Alliance pour la Préservation des Forêts

Avec le soutien du distributeur Jour2fête

Comment venir ?

Maison de la Conversation

12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

https://www.eventbrite.fr/e/projection-speciale-du-film-promis-le-ciel-tickets-1978294329594?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



