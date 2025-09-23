Projection spéciale « Questions de Familles » Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-23 19:45:00

Le Centre Départemental d’Action Sociale du Finistère, Ty Pouce, et Quimperlé Communauté (services Parentalité & Info Jeunes) vous invitent à découvrir 6 courts-métrages (75 min) autour de la parentalité et de l’adolescence.

Une soirée pour rire, réfléchir et échanger sur les liens familiaux.

️ Programme

Accueil 19h15

Projection 19h45

Temps d’échanges 21h-22h

Bande-annonce https://tinyurl.com/4s4xnkae

Venez en famille, entre amis, et partagez autour de vous !

Service Info Jeunes et Parentalité de Quimperlé Communauté .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 22 17 10 81

