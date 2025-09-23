Projection spéciale « Questions de Familles » Cinéma La Bobine Quimperlé
Projection spéciale « Questions de Familles » Cinéma La Bobine Quimperlé mardi 23 septembre 2025.
Projection spéciale « Questions de Familles »
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 19:45:00
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-23
Le Centre Départemental d’Action Sociale du Finistère, Ty Pouce, et Quimperlé Communauté (services Parentalité & Info Jeunes) vous invitent à découvrir 6 courts-métrages (75 min) autour de la parentalité et de l’adolescence.
Une soirée pour rire, réfléchir et échanger sur les liens familiaux.
️ Programme
Accueil 19h15
Projection 19h45
Temps d’échanges 21h-22h
Bande-annonce https://tinyurl.com/4s4xnkae
Venez en famille, entre amis, et partagez autour de vous !
Service Info Jeunes et Parentalité de Quimperlé Communauté .
Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 22 17 10 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection spéciale « Questions de Familles » Quimperlé a été mis à jour le 2025-09-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS