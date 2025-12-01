Projection Spéciale The Worl of Hans Zimmer, Cinéma Le Paradis Quiberon

Projection Spéciale The Worl of Hans Zimmer

Cinéma Le Paradis 4 rue du Phare Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 16:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Quoiiiii? Vous ne connaissez pas Hans Zimmer???

Mais enfin, c’est un des plus grands compositeurs de musique de films du cinéma américain!! Et oui! Alors en guise de cadeau de Noël du Paradis, nous sommes allés vous négocier pour vous Paradisiennes et Paradisiens, ce documentaire exceptionnel entre concert et cinéma! Ce sera une séance unique le mercredi 31 décembre à 16h30 histoire de parfaitement terminer l’année 2025 tous ensemble au Paradis !!!

Bande de petits veinards! … .

Cinéma Le Paradis 4 rue du Phare Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

