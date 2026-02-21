Projection Spectacle de danse “Queen Blood” Thann

Projection Spectacle de danse “Queen Blood”

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 17:30:00

fin : 2026-03-06 19:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Danse, hip-hop et house music sept danseuses célèbrent la féminité dans cette œuvre contemporaine d’Ousmane Sy, dès 12 ans.

Sept danseuses déploient énergie et technique dans un hommage à la féminité. Subvertissant le hip-hop masculin au rythme de house et de pulsations africaines, elles mêlent grâce aérienne et intensité street dance. Une œuvre contemporaine de Ousmane Sy, accessible dès 12 ans, célébrant toutes les femmes. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Dance, hip-hop and house music: seven dancers celebrate femininity in this contemporary work by Ousmane Sy, for ages 12 and up.

