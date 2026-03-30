Projection | Spiderman New Generation Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 04 avril à 14h30 |

Dans le cadre de la journée Comics organisée par le Centre Paris Anim Mado Robin.

Mordu par une araignée radioactive dans le métro, l’adolescent de Brooklyn, Miles Morales, développe des pouvoirs mystérieux qui le transforment en Spider-Man. Lorsqu’il rencontre Peter Parker, il découvre rapidement qu’il n’est pas le seul avec ces talents spéciaux. Maintenant, il doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour combattre un gangster qui peut ouvrir des portails vers d’autres univers et ramener plusieurs autres versions de Spider-Man dans notre monde.

Durée : 117 min · Tout public à partir de 10 ans

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Projection du film dans le cadre de la journée Comics organisée par le centre Paris Anim Mado Robin

Le samedi 04 avril 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-04T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T14:30:00+02:00_2026-04-04T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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