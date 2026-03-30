Projection | Spiderman New Generation Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Projection | Spiderman New Generation Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris samedi 4 avril 2026.
Samedi 04 avril à 14h30 |
Dans le cadre de la journée Comics organisée par le Centre Paris Anim Mado Robin.
Mordu par une araignée radioactive dans le métro, l’adolescent de Brooklyn, Miles Morales, développe des pouvoirs mystérieux qui le transforment en Spider-Man. Lorsqu’il rencontre Peter Parker, il découvre rapidement qu’il n’est pas le seul avec ces talents spéciaux. Maintenant, il doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour combattre un gangster qui peut ouvrir des portails vers d’autres univers et ramener plusieurs autres versions de Spider-Man dans notre monde.
Durée : 117 min · Tout public à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin
Projection du film dans le cadre de la journée Comics organisée par le centre Paris Anim Mado Robin
Le samedi 04 avril 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-04T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T14:30:00+02:00_2026-04-04T15:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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