Projection Stambeli la dernière danse des esprits atheneum, centre culturel universitaire Dijon

Projection Stambeli la dernière danse des esprits

atheneum, centre culturel universitaire Esplanade Erasme Dijon Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-11-28

2025-11-28

En Tunisie, un mystérieux culte de possession soigne et délivre c’est le stambeli, un rituel secret, né dans le creuset de différentes cultures d’Afrique subsaharienne. Incantations, transe curative et rites sacrificiels… Avec Stambeli, la dernière danse des esprits, le réalisateur Augustin Le Gall et le journaliste Théophile Pillault éclairent un pan méconnu de l’histoire sociale et culturelle de Tunisie. Filmé entre le sanctuaire de Sidi Ali El Mekki au bord de la Méditerranée, et le cœur de la médina de Tunis, le film documentaire en 3 épisodes explore ce culte menacé de disparition, à travers les portraits de trois personnages le jeune maître de cérémonie Lotfi Karnef, Riadh Ezzawech un des derniers médiums de Tunisie, ainsi qu’Amine Metani jeune musicien électro qui s’inspire de ce patrimoine. .

atheneum, centre culturel universitaire Esplanade Erasme Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 63 44 15 billetterie@ledancing.com

