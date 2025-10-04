Projection Suédage Médiathèque Jean Ferrat – Gamaches Gamaches

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez découvrir les scènes réalisées cet été, lors de l’atelier Suédage. Le suédage, qu’est-ce que c’est ? C’est reproduire, avec les moyens du bord, des scènes de films cultes. Au programmes : des enfants et ados jouant des adultes (et inversement), des costumes approximatifs et beaucoup de rires !

Médiathèque Jean Ferrat – Gamaches 1 impasse Georges Roger 80220 Gamaches Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France 0322613043 https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/ https://www.facebook.com/mediathequedegamaches

Médiathèque de Gamaches