Projection suivie d’un débat autour de Bassin Miné, de Édouard Mills-Affif Cinématographe (Le) Nantes lundi 22 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-22 20:00 – 21:20

Gratuit : non De 3 à 6 € Plein tarif : 6 €Tarif réduit : 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)Tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Tout public

C’est l’histoire d’une ville du Nord de la France, Hénin-Beaumont, qui s’est donnée au Front National au premier tour des élections municipales de mars 2014. La chronique d’une victoire annoncée, celle de Steeve Briois, l’infatigable bateleur qui a su prospérer sur les failles de ses adversaires. C’est aussi un long voyage aux racines de la désespérance sociale, dans une terre de gauche blessée. Le réalisateur a filmé pendant douze ans cette spectaculaire et méthodique percée de l’extrême droite. Il dévoile la face cachée et les ressorts de cette stratégie politique qui a fini par porter ses fruits. Séance suivie d’un débat.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com